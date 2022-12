Anche Tuttosport concorda con gli altri quotidiani: oggi, nell'amichevole contro il Betis, l'attacco dell'Inter sarà composto da Mkhitaryan e Dzeko . In porta toccherà ad Handanovic , protetto dalla linea a tre composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni .

A sinistra si prevede un tempo a testa per Dimarco e Gosens, mentre a destra resta vivo il ballottaggio tra Darmian e Bellanova "che vorrà convincere il suo allenatore (e anche la società di Viale della Liberazione, dato che il giocatore è arrivato a Milano col diritto di riscatto) di essere pronto per certi tipi di appuntamenti - scrive TS -. Calhanoglu e Barella intoccabili, con Asllani titolare, in previsione del futuro rientro di Brozovic, Inzaghi potrebbe provare anche il doppio play, mentre con Gagliardini dal primo minuto al posto dell’albanese, si punterà più su polmoni e legna".