L'Inter è rientrata ieri notte in Italia, consapevole di aver sfiorato un'impresa. Come scrive Tuttosport, ad attenderla alle 5:30 c'era un nutrito gruppetto di tifosi che ha voluto ringraziare Simone Inzaghi e la squadra per il percorso inatteso in questa stagione. Iniziano così le vacanze dei nerazzurri, eccezion fatta per chi sarà impegnato in Nazionale. L'appuntamento per chi non avrà partite in Nazionale, in vista della nuova stagione, dovrebbe essere fissato per il 10 luglio (data da confermare), mentre nei giorni successivi si aggregheranno anche i nazionali.