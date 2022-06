Secodno quanto riportato da Tuttosport l'Inter non ha dubbi: Kristjan Asllani è il profilo adatto per ricoprire il ruolo di vice Brozovic. La trattativa con l'Empoli entrerà presto nel vivo, nei prossimi giorni i due club cercheranno di trovare già un'intesa.

Zero problemi invece con il calciatore e con il suo entourage, entusiasti della possibilità di giocare per un top club europeo. Possibile l'inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica, come Esposito o Radu.