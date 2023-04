Tra i trascinatori del Benfica c'è un grande ex, Joao Mario. Il centrocampista ha siglato 17 gol in campionato, capocannoniere del campionato assieme a Gonçalo Ramos. E' anche il centrocampista più prolifico in Champions ed è dietro nella generale soltanto a Haaland e Mbappé, con le sue sei reti. Ancora una e raggiunge Gerrard a 7 come centrocampista con più reti in una sola edizione.