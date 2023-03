Dopo le due gare di qualificazione dell'Italia, Tuttosport fa un bilancio degli aspetti positivi e negativi legati al momento della nazionale. Tra i flop entra in primis Jorginho, travolto contro l'Inghilterra e "l’esemplificazione di come il ct sia chiamato a una radicale svolta rispetto alle dinamiche dell’Europeo - si legge - La frana ha coinvolto anche Barella, che però paga un contingente calo di forma ma la cui utilità in prospettiva non è in discussione, e parzialmente anche Verratti, che ha saputo offrire verticalizzazioni ma che è apparso un poco sotto ritmo e sotto fisico”.