Per la sfida di questa sera contro l'Empoli, Simone Inzaghi dovrà rinunciare ancora ad Hakan Calhanoglu (oltre che a Bisseck e Correa), ma potrà tornare a contare su Mkhitaryan e Acerbi, destinati entrambi a partire dalla panchina, fa sapere Tuttosport che parla di Frattesi ancora in dubbio. Il centrocampista romano è alle prese con il leggero fastidio muscolare patito nei giorni scorsi e ieri ha svolto lavoro personalizzato, pur rimanendo in ritiro con la squadra: Inzaghi deciderà dunque nella giornata di oggi se convocarlo o meno. Centrocampo dunque affidato ancora al trio visto contro il Bologna composto da Barella, Asllani e Zielinski, tra i due esterni Dumfries-Dimarco.

Si rivede Benjamin Pavard dopo due mesi di assenza, sarà lui il titolare dietro nella linea a tre con De Vrij e Carlos Augusto che darà un turno di riposo a Bastoni. "Avvicendamento anche in attacco dove Taremi potrebbe avere una chance al posto di Thuram, risparmiato in vista di Sparta Praga-Inter di mercoledì. L’altra punta sarà naturalmente Lautaro Martinez", scrive con sicurezza il quotidiano piemontese.