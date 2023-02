Anche quest'anno, come quello passato, l'Inter si è fermata in maniera brusca dopo la sosta di Natale. Nel 2022 i ripetuti stop erano costati lo scudetto, ora possono condizionare la corsa Champions, come spiega Tuttosport . Peraltro la lotta scudetto, per i nerazzurri, era quasi svanita già nella prima parte con cinque sconfitte in quindici giornate.

Nel confronto tra le due annate di Inzaghi ci sono sei punti in meno che ballano, 47 contro 53. Anche allora a gennaio l'Inter cominciò battendo una diretta concorrente (allora la Lazio, stavolta il Napoli), poi perse il derby, la sfida in casa col Sassuolo e altri due pari arrivarono con Genoa e Torino. In mezzo, in entrambe le annate, il successo in Supercoppa Italiana e gli ottavi passati con grande fatica, prima con l'Empoli, adesso col Parma.

Analoghe anche le mosse del tecnico e in questo c'è una critica da parte del quotidiano. "L’Inzaghi di oggi sembra lo stesso dell’estate 2021 quando arrivò a Milano. Non c’è stata un'evoluzione concreta, una crescita come quella che per esempio avuta da Pioli al Milan. Il tecnico rossonero dai momenti di difficoltà è uscito dal fosso portando delle novità, ha cambiato il suo Milan dal 4-3-3 al 4-2-3-1 dopo la batosta di Bergamo nel dicembre 2019 o all’attuale 3-4-2-1 dopo la crisi di inizio anno. Inzaghi suona lo stesso spartito, si affida quasi sempre agli stessi uomini con un ridotto turnover (accadeva anche alla Lazio) e continua a mancare quel "piano B" per andare contro il vento avverso", riporta il quotidiano.