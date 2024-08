Nella giornata di oggi, come anticipato da FcInternews.it, è previsto un incontro tra Independiente Rivadavia e Talleres per parlare della situazione di Tomas Palacios, difensore classe 2003 seguito dall'Inter, che non è stato convocato per la sfida che curiosamente metterà di fronte le due squadre presumibilmente per questioni di mercato. L’Independiente Rivadavia, spendendo quest’anno 2 milioni, si assicurerebbe il 50% del cartellino del giocatore, ora in forza al Talleres, con l’altra metà che potrà essere acquisita alle medesime cifre nel 2025.

E' in questo scenario che va inquadrato l'interessamento dei nerazzurri per il ragazzo, sul quale va registrato anche l'interesse di Borussia Monchengladbach e Stoccarda in Germania, oltre ad alcune squadre della Liga (in queste ore un intermediario è in Spagna per sondare il terreno. Il costo dell'operazione, rivela Tuttosport, si aggira sui 7-8 milioni di euro, senza contare la percentuale di una futura rivendita. Meno di quello che il Barcellona vorrebbe monetizzare per Faye, altro profilo accostato all'Inter: i catalani chiedono 15 milioni di euro, il Rennes ne offre 10, comunque una proposta migliore di quella che possono garantire i milanesi (prestito con diritto).