"Chi di mestiere fa il centravanti, in questa stagione contro l’Inter non ha raccolto molte soddisfazioni" si legge su Tuttosport che ricorda i quattro attaccanti in grado di segnare all'attuale capolista di Serie A: Zirkzee, Scamacca, Vlahovic ed Henry, i nomi delle quattro punte del campionato italiano che hanno saputo oltrepassare il muro difensivo dell'Inter. "Già di per sé segnare a questa Inter non è semplice, ma farlo da attaccante centrale evidentemente lo è di più". Il prossimo sulla lista degli anti-eroi che proverà "a sfatare questo tabù", sarà Mateo Retegui.

Per il centravanti italoargentino del Genoa, quella di lunedì a San Siro sarà una partita del tutto particolare: è proprio in quello stadio che il centravanti del grifone ha giocato i suoi unici 18 minuti con la maglia azzurra addosso, in occasione di Italia-Ucraina dello scorso 12 settembre ed è proprio in quello stesso stadio che oggi avremmo potuto vederlo giocare in maglia nerazzurra. "Retegui, infatti, per più di un anno è stato monitorato costantemente dall’Inter, sia nel Tigre in Argentina, sia nelle prime uscite con la nazionale, allora allenata da Mancini. Ausilio e Baccin lo avevano individuato per rinforzare il reparto offensivo che a un certo punto della scorsa annata aveva in Lautaro Martinez unica certezza per il ’23-24", vedendo nel sudamericano la possibilità di replicare il grande colpo del 2018 quando portarono in Italia uno sconosciuto di Bahia Blanca, oggi trascinatore e capitano.

"Baccin - ricorda il quotidiano torinese - era andato a vederlo in Argentina a ottobre 2022, e poi lo aveva osservato dal vivo nelle prime due apparizioni in azzurro a marzo 2023, contro Inghilterra e Malta", gare durante le quali l'attaccante aveva anche segnato. I contatti tra le parti erano continuati ma "dopo la finale di Champions, complice anche il caos che si è venuto a creare con Lukaku, l’Inter ha allentato la presa e ha deciso di non investire sull’oriundo, soprattutto per questioni tecniche e tattiche" e il resto della storia è noto. Retegui, oggi al Genoa, affronterà i nerazzurri lunedì, da titolare differentemente che nella gara d'andata (ultima non vittoria dell'Inter), per fare alla capolista "uno scherzetto e... vendicarsi del periodo da 'sedotto e abbandonato'".