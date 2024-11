Sembra esserci soltanto un dubbio nella testa di Inzaghi riguardo alla formazione per Inter-Napoli. Come riporta Tuttosport, è riferito a chi farà da perno centrale in difesa. Francesco Acerbi ha recuperato dall'infortunio ai flessori rimediato a Roma, ma non ha avuto modo di fare rodaggio contro l'Arsenal. Il tecnico lo vedrebbe bene contro Lukaku, ma c'è da capire quanto è pronto per partire da titolare. L'alternativa, ovviamente, è De Vrij.

In difesa torneranno Pavard e Bastoni. Ci saranno anche Dimarco a sinistra e il duo Barella-Mkhitaryan ad affiancare Calhanoglu in mediana.