Saranno nove i giocatori confermati dalla Juventus all'Empoli, nella formazione di Simone Inzaghi. Un'Inter non troppo diversa, dunque, secondo le indicazioni di Tuttosport. L'avversaria è tosta, ha perso finora solo contro il Napoli e per un rigore generoso, ma ha poi bloccato Monza, Juventus e Fiorentina e ha la miglior difesa casalinga del campionato insieme proprio ai bianconeri.

Inzaghi non ammetterà però passi falsi e ieri alla squadra ha fatto capire l'importanza del momento. Sono stati rivisti i video di Inter-Juventus e al di là delle occasioni sprecate il tecnico si è detto soddisfatto per la fase offensiva. Il problema è stata quella difensiva, con tanti errori singoli e di squadra. Servirà più attenzione e meno “arroganza” per tornare quelli della passata stagione.