La missione dell'Inter è chiara: battere la Juventus e superare il Napoli al primo posto. Per farlo, i nerazzurri si affideranno a capitan Lautaro Martinez: anche secondo Tuttosport, infatti, Marcus Thuram questa sera partirà dalla panchina "anche perché c’è la preoccupazione che il francese, correndo male per il fastidio alla caviglia che lo tormenta da un po’, possa procurarsi un danno muscolare", si legge. A far coppia con l'argentino ci sarà dunque Mehdi Taremi: l'iraniano ha una grande occasione da non sprecare.