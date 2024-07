Il Tottenham fa sul serio per Federico Chiesa. Come conferma oggi anche Tuttosport, il club londinese si sarebbe messo concretamente sulla tracce dell'attaccante della Juventus fuori dai piani di Thiago Motta. "In questo momento fa parte della Juventus, poi vedremo..." ha detto ieri il tecnico bianconero, lasciando intendere nemmeno troppo velatamente l'intenzione del club di cedere Chiesa.

Tuttosport parla di contatti tra la Signora e gli Spurs, con i londinesi pronti a venire incontro alla richiesta di 30 milioni per il cartellino dell'attaccante. La destinazione inglese sarebbe di gradimento per Chiesa, desideroso di vivere un’esperienza all’estero, tanto più in Premier League dove tornerebbe a giocare in Europa (ma non in Champions League).