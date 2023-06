Il Torino valuta due strade per ruolo di terzino destro: una porta alla prima scelta Raoul Bellanova, l'altra all'alternativa Emil Holm. Per quanto riguarda l'esterno del Cagliari, la situazione è chiara: dopo aver versato 3 milioni per il prestito oneroso, "l’Inter a metà giugno ha inteso non esercitare il diritto di riscatto (7 milioni) nella convinzione di poter ridiscutere l’accordo inserendo almeno una giovane contropartita per far abbassare il prezzo. Marotta si fa forte della disponibilità del ragazzo a restare a Milano", scrive oggi Tuttosport.

I granata hanno raggiunto una sorta di intesa col Cagliari (offerti 7 milioni più 2 di bonus), ma non è ancora arrivato il sì del giocatore, intenzionato ad attendere la fine dell’Europeo prima di decidere il proprio futuro.