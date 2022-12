Non è solo un'alternativa, adesso è il nome in pole per la porta in vista del prossimo anno. L'Inter sta cercando uno svincolato per sostituire Handanovic e affiancare Onana e da ieri Tuttosport punta su Neto, ex Juve oggi al Bournemouth. "Balzato in pole visto che il Bayern vuole pagare il cartellino di Sommer", riporta oggi il quotidiano.