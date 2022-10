Nella serata della sconfitta, il Barcellona si consola con una buona notizia: Leo Messi tornerà in blaugrana a partire dal 1° luglio 2023. L'ufficialità, scrive Tuttosport citando l'account Twitter della giornalista Veronica Brunati, arriverà solo dopo il Mondiale in Qatar. "Per non rischiare di compromettere i delicati equilibri del Psg", è la spiegazione data dal quotidiano. Ma anche quella dell'Argentina, perché uno scossone a poche settimane dall'evento potrebbe cambiare più di qualcosa.