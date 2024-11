Lautaro Martinez ha agganciato Diego Armando Maradona a quota 32 gol in nazionale argentina. Ma come ricorda oggi Tuttosport, finora l'attaccante non è ancora riuscito a mantenere le sue proverbiali medie nei primi quattro mesi della nuova stagione con l'Inter e allora l'obiettivo diventa ora quello di cominciare a ingranare.

I numeri dicono che da marzo 2024 in poi Lautaro è diventato un cecchino con la nazionale (con tanto di Copa America vinta da capocannoniere in mezzo e un totale di 11 gol in 16 gare) e molto meno in nerazzurro, avendo segnato una sola volta nello scorso campionato e altre sei in quindici gare in quello in corso.

Probabile non venga schierato contro il Verona sabato in modo da preservarlo per le prossime gare. Al suo posto ballottaggio Taremi-Arnautovic per giocare al fianco di Thuram.