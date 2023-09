L'infortunio di Marko Arnautovic pone l'Inter in una condizione d'emergenza in attacco dopo sole sei partite. Così Tuttosport riprende la doppietta di Alvaro Morata al Real Madrid per ricordare quanto Simone Inzaghi avesse chiesto in estate di puntare sullo spagnolo. "Per rendere possibile l’operazione non c’erano i soldi e così l’Inter ha piegato su Arnautovic e riportato a casa lo svincolato Alexis Sanchez per completare la batteria - si legge -. Quando si punta su calciatori di 34 anni con fisici parecchio chilometrati va messo in conto il rischio di infortuni, tuttavia nessuno pensava di trovarsi in piena emergenza dopo appena sei partite stagionali".

Per ovviare verrà inserito in pianta stabile Amadou Sarr nella squadra Primavera e sarà presa in considerazione l'idea Mkhitaryan o Klaassen come seconda punta, "Questo vorrà dire, nell’immediato, che dovrà salire esponenzialmente il minutaggio di Alexis Sanchez - si legge ancora -. All’Inter si augurano che il Niño Maravilla possa ripetere l’exploit dell’ultima stagione a Marsiglia quando, in Ligue 1, ha giocato 35 partite, trentadue delle quali da titolare".

Il tutto considerando che finora Martinez ha sempre giocato e che dovrà prima o poi dosare le forze. Difficile, in ogni caso, pensare possa tirarsi indietro per la gara di domani. Ulteriore postilla: finito il ciclo di sette partite in ventidue giorni, al termine della prossima settimana con la casalinga di fronte al Bologna, ci saranno le nazionali e sia Lautaro che Sanchez avranno i rispettivi impegni in nazionale.