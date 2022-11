Il fuorigioco semi-automatico sta per arrivare anche in Serie A. "L’introduzione di questa tecnologia (insieme al professionismo arbitrale, alla revisione del protocollo Var e alle dichiarazioni dei direttori di gara) è stata richiesta dalla Lega di Serie A nel corso del Consiglio federale straordinario convocato in seguito allo “scandalo D’Onofrio ”. Il sistema utilizza dodici telecamere in grado di localizzare in ogni momento ogni giocatore mentre un sensore nel pallone invia i dati alla sala video. Possibilità di errore praticamente azzerata", si legge su Tuttosport.