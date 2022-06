Paulo Dybala e l'Inter lavorano per un possibile matrimonio, ma bisognerà provare ad accelerare i tempi. Come riporta oggi Tuttosport, l'argentino ha nei nerazzurri l'approdo preferito al momento, ma all'orizzonte si fa minaccioso l'Atletico Madrid. Il giocatore ha dato massima disponibilità ad aspettare "che i tempi siano maturi per rendere sostenibile l'operazione", ma non aspetterà in eterno. Prima di chiudere con la Joya il club di via della Liberazione deve lasciar partire Vidal (probabilmente con la clausola di uscita da 4 milioni presente nel contratto) e Sanchez. Probabilmente si transerà anche con la punta cilena, nonostante si siano fatte avanti Galatasaray e Siviglia.