Al suo posto potrebbe arrivare Neto, già in A con la Fiorentina e poi la Juventus da vice-Buffon. Al momento è al Bournemouth, dove ha collezionato nove presenze. "Marotta ha sempre apprezzato la positività del brasiliano (che possiede pure passaporto italiano e quindi non occuperebbe caselle alla voce extracomunitari) nello spogliatoio, la sua bravura e la sua attitudine nel porsi al servizio del gruppo rispettando il suo ruolo in squadra", riporta il quotidiano, che sottolinea come il preferito sarebbe però Yann Sommer. L'arrivo dello svizzero "potrebbe anche convincere l’Inter ad accettare possibili offerte in arrivo per Onana (difficile pensare che uno dei migliori portieri d’Europa accetti di venire a Milano per fare il vice...)". Ma come per Thuram, anche per Sommer c'è la possibile concorrenza del Bayern Monaco.

Non dovessero concretizzarsi queste due piste, c'è anche Agustin Rossi (Boca Juniors), che non rinnoverà col suo attuale club. Secondo alcune fonti avrebbe però già firmato un pre-contratto col Flamengo. In calo le quotazioni di Altay Bayindir del Fenerbahce: cerca una squadra dove poter giocare da titolare.