Uno dei giocatori di cui più si parla dopo la qualificazione dell' Italia alle finali di Nations League è l'interista Federico Dimarco . Ottime le due prestazioni contro Inghilterra e Ungheria , la seconda condita dal gol del definitivo 2-0. Prove grazie alle quali "si candida per essere il quinto di sinistra titolare della squadra allenata da Simone Inzaghi", come scrive oggi Tuttosport .

In attesa del miglior Gosens e non avendo più Perisic, decisamente una buona notizia per il tecnico nerazzurro, che più spe. sso ha optato per schierare il ragazzo come terzo in difesa. Oggi tornerà ad Appiano assieme agli altri azzurri Bastoni, Acerbi e Barella e all'azzurrino Bellanova. Con loro Asllani, Dzeko e Gosens, mentre già erano tornati De Vrij, Skriniar e Brozovic. Lautaro e Correa torneranno domani, Onana dopodomani.