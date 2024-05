C'è anche la Juventus di Giuntoli tra i club che seguono con attenzione gli sviluppi della situazione di Giovanni Di Lorenzo, in rotta con il Napoli e in cerca di una nuova avventura professionale. Lo riferisce oggi Tuttosport, confermando anche l'interesse dell'Inter (come risulta anche alla nostra redazione, RILEGGI QUI) e aggiungendo alla lista anche Atletico Madrid e Aston Villa che hanno già chiesto informazioni, così come ha fatto in passato il Manchester United.

Secondo il quotidiano bisogna però fare attenzione al ruolo del ds interista Piero Ausilio, grande estimatore del giocatore fin dai tempi dell’Empoli. "Era stato molto vicino nel 2019 a portarlo all’Inter - ricorda TS -. Quella volta i nerazzurri furono anticipati proprio da un blitz dell’attuale dt juventino, che chiuse l’affare durante l’intervallo di Empoli-Torino. Una mossa che si rivelò decisiva nella corsa al numero 22, approdato qualche settimana più tardi al Napoli per 10 milioni". Il feeling con Giuntoli gioca a favore della Juve, ma l'Inter potrebbe affondare il colpo in caso di mancato accordo con Denzel Dumfries per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.