Piotr Zielinski in posizione di regista è più di una suggestione in vista del derby d'Italia. Secondo Tuttosport, Simone Inzaghi ci sta realmente pensando. Calhanoglu non vorrebbe alzare bandiera bianca ma è vicino a farlo, mentre Asllani è alle prese con una leggera distorsione e solo oggi proverà a claciare la palla. Anche se dovesse superare il testa, ci sarebbero solo un altro allenamento domani e poi il riscaldamento muscolare di domenica mattina. Barella, conseguentemente, verrebbe riportato nel ruolo di mezzala.

Per quel che riguarda il resto della formazione, tornano Darmian e Dimarco sulle fasce. Nel frattempo oggi Carlos Augusto sosterrà gli esami strumentali dopo l'infortunio di Berna.