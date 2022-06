Anche Tuttosport dedica ampio spazio al blitz londinese di Ausilio. Il dirigente nerazzurro si è recato in Inghilterra per incontrare Fali Ramadani, agente di Milenkovic, ma non solo. Ausilio infatti sarebbe alla ricerca anche di acquirenti per Milan Skriniar e Dumfries: l'olandese piace a Tottenham, Manchester United e Chelsea, mentre per lo slovacco l'Inter vuole capire se c'è margine per imbastire un'asta. Smentito invece un incontro con il Chelsea per parlare di Lukaku.