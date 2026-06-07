Ormai la linea è tracciata: i quattro obiettivi dell'Inter per il mercato estivo sono Marco Palestra, Oumar Solet, Curtis Jones e Ivan Provedel, assicura oggi Tuttosport. La priorità è rappresentata dall'esterno italiano, soprattutto perché Denzel Dumfries è destinato al Real Madrid che il primo luglio attiverà la clausola da 20 milioni di euro, mentre il francese dell’Udinese è stato scelto come primo rinforzo per la difesa per sostituire i partendi Francesco Acerbi e Matteo Darmian, in scadenza di contratto (Stefan de Vrij sta invece valutando il rinnovo). Un altro difensore arriverebbe solo in caso di offerte irrinunciabili e di cessione di Yann Bisseck.

Costi e strategie

Il costo complessivo dei quattro innessti potrebbe costare all’Inter tra gli 80 e i 100 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra avrà a disposizione da Oaktree un budget di circa 45 milioni di euro, da integrare però con le cessioni. Secondo TS potrebbero essere sufficienti quattro addii. Il primo nella lista è Davide Frattesi, cedibile a 25 milioni di euro soprattutto in Premier (è a bilancio a 12.8 milioni); a seguire il centrocampista c'è Luis Henrique (a bilancio per 17.9), corteggiato da club inglesi, turchi e francesi e valutato circa 25 milioni. In uscita anche i due rientranti dai prestiti, ovvero Kristjan Asllani (a bilancio per 4.7 milioni di euro (il Besiktas può fare un tentativo con sconto sugli 11 milioni pattuiti) e Benjamin Pavard (a bilancio per 12 milioni), il cui ingaggio importante potrebbe essere appoggiato da Turchia e Arabia. Aleksandar Stankovic invece "per ora resterà - si legge -, ma molto dipenderà, oltre alla valutazione del tecnico, anche dalle proposte che arriveranno. Con offerte concrete da 40 e passa milioni, l'Inter potrebbe vacillare. Stankovic jr ha già respinto i sondaggi di Newcastle e Brentford perché vuole rimanere, ma in caso di arrivo di squadre più blasonate, dei ragionamenti verranno fatti".