Kristjan Asllani è pronto a sostituire Hakan Calhanoglu in quel di Verona, dove sabato scenderà in campo l'Inter. Come riporta oggi Tuttosport, la parola d'ordine per il truco è cautela. Oggi svolgerà nuovi accertamenti, ma le sensazioni sono positive: dovrebbe riposare e poi tornare da titolare in Champions League contro il Lipsia.

In pole per giocare da titolare come regista è proprio Asllani, davanti a Barella e Zielinski, che in ogni caso sono adattati nella posizione di play basso.