Inter e Atalanta si preparano per la sfida di domani in Coppa Italia. Come scrive Tuttosport, "Gasperini ha già ampiamente dimostrato di tenere parecchio al torneo, andranno in campo ancora una volta i migliori (dovrebbe essere confermato il 3-4-3) con eventualmente qualche ragionamento su fatica (e diffidati) da rimandare alla partita di sabato sera sul campo del Sassuolo".