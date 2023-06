Piccola parentesi su Tuttosport anche per quel che riguarda la situazione di Yann Bisseck, nazionale Under 21 della Germania dato a un passo dall'Inter nei giorni scorsi. Come riporta il quotidiano, "nei prossimi giorni dovrebbe esserci un nuovo incontro per Bisseck, insidiato pure dalla Premier. Ma l’Inter - al momento - sembra sicura che il ragazzo rispetti la parola data".