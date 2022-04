Al di là della situazione di Lautaro Martinez, tornato in gran forma e che potrebbe lasciare l'Inter a fine stagione in caso di offerta importante, in attacco il mercato dei nerazzurri è in generale in evoluzione. "Dzeko e Correa (anche se sull’argentino forse una percentuale da uno percento di possibilità di partenza resta) sembrano al momento gli unici ad avere il posto garantito in vista della prossima stagione", riporta Tuttosport. Molto più probabile l'addio di Sanchez con una penale da 4 milioni di euro (ha ancora un anno di contratto), mentre Caicedo tornerà al Genoa dopo il prestito.