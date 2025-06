I volti nuovi dell'Inter al Mondiale per Club saranno i nuovi arrivati Petar Sucic e Luis Henrique, ma anche alcuni giocatori rientrati dai prestiti come Valentin Carboni, Pio Esposito e Tomas Palacios. "Ovviamente la campagna rafforzamenti nerazzurri non è finita qui - si legge su Tuttosport -, anche se i prossimi colpi verranno definiti nelle prossime settimane, anche perché gli stati maggiori dell’Inter – Marotta, Ausilio e Baccin -, salvo cambiamenti, viaggeranno per gli Usa".

In attacco gli obiettivi sono Hojlund e Bonny (Parma), ma va comunque seguita la pista Raspadori (soprattutto se il francese del Parma dovesse alla fine andare al Napoli). Per la difesa Leoni è il preferito ma ci sono anche De Winter e Lucumì, mentre a centrocampo resta da definire la situazione di Frattesi e quella di Asllani, che vorrebbe restare a Milano per giocarsi le sue carte. Ancora da definire il riscatto di Zalewski dalla Roma: per esercitarlo c'è tempo fino al 18 giugno.