Anche Tuttosport conferma: la Juventus ha nel mirino Davide Frattesi. La richiesta del Sassuolo resta di 35 milioni e per abbassare la parte cash a Torino pensano anche all'inserimento di alcuni giovani, a partire dal difensore centrale De Winter di cui si è parlato nella chiacchierata di ieri. Sul centrocampista è forte l'Inter, ma monitorano a situazione anche Roma, Milan e Napoli.

"L’Inter, nella cena di martedì scorso, ha incassato il gradimento del giocatore, che allo stesso modo vestirebbe volentieri la maglia bianconera - sostiene TS -. E, proprio in forza di questo, Calvo ha ribadito ieri a Carnevali lo scenario in cui è immersa la società: qualche settimana per mettere da parte un cospicuo gruzzolo (leggi alla voce Kulusevski, per iniziare) è necessaria, ma poi la Juventus potrebbe bussare alla porta del Sassuolo con solidi argomenti".