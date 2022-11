Dopo Dario Baccin, anche Piero Ausilio potrebbe volare ad Avellaneda per visionare da vicino Carlos Alcaraz, 19 anni, centrocampista che piace molto alla dirigenza interista. Possibile, per lui, un'operazione "alla Lautaro", anche se come ricorda Tuttosport nel 2018 i margini di manovra erano economicamente maggiori.