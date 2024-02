Ad Appiano Gentile è andato in scena ieri l'incontro tra Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, da un lato e il procuratore federale Giuseppe Chiné dall'altra. Il primo è stato sentito per il dito medio rivolto agli ultras della Roma, ha ammesso il gesto (come si legge da Tuttosport) motivandolo come reazione agli insulti ricevuti.

Quanto a Bastoni è stato ascoltato per quanto dichiarato a fine gara riguardo alla presunta videochiamata di Inzaghi nell'intervallo all'Olimpico, la linea difensiva dei nerazzurri è quella che ha raccontato Farris a microfoni accesi: non una videochiamata ma una comunicazione in cui lo staff ha fatto tramite.

In entrambi i casi l'Inter si aspetta al massimo una multa, sempre che nel caso di Inzaghi ci sia effettivamente un procedimento.