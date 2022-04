Spazio alla vittoria dell'Inter per 3-0 sul Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia sulla prima pagina dell'edizione di Tuttosport di oggi, mercoledì 20 aprile 2022. "Tre urla: Inter! Lautaro (doppietta) e Gosens schiantano il Milan: il 3-0 vale la finale di Coppa Italia l'11 maggio a Roma. Ira rossonera per il gol del possibile 2-1 annullato a Bennacer. Ora il duello si sposta in campionato".