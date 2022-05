Le recenti parole di Ivan Perisic dopo la conquista della Coppa Italia trovano spazio sulla prima pagina proposta oggi dal Tuttosport:

Sprint Scudetto: il caso Perisic agita l'Inter. Dopo il trionfo al veleno in coppa. Club infastidito dalle parole del croato ("Con i giocatori importanti non si aspetta all'ultimo momento"): l'offerta per il rinnovo c'è già.