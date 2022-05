Dopo l'impronosticato ko della squadra di Allegri in casa del Genoa, Tuttosport dedica il titolo della prima pagina dell'edizione odierna ad un quesito rivolto ai bianconeri che riguarda indirettamente anche l'Inter: "Juve, in Coppa corri vero?". Nel box dedicato ai campioni d'Italia, vittoriosi in casa contro l'Empoli, si legge: "Lautaro da record. L’Inter ci crede".