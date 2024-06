Tuttosport apre così la prima pagina del quotidiano in edicola domani: "Eurogol Frattesi, azzurro speranza. Battuta la Bosnia 1-0: sabato esordio con l'Albania. A Empoli passi in avanti nel gioco, molte occasioni ma anche distrazioni in difesa e Donnarumma ci salva. Bene Buongiorno e Bellanova. Il ct applaude la coppia Fagioli-Jorginho".