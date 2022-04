Il Corriere dello Sport apre così la prima pagina in edicola domani: “Occhio alle trappole. Scudetto: il Milan rischia con la Viola, l’Inter va a Udine. E il Napoli rientra. Spalletti travolge il Sassuolo (6-1) e mette pressione a Pioli e Inzaghi”. In taglio alto spazio inevitabile a Mino Raiola, morto oggi a 54 anni: “Addio al re del mercato, calcio in lutto per la scomparsa di Raiola”.