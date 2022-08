“Lukaku ne salta 6”. Si apre così la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani: “L’Inter non avrà il belga nel derby e col Bayern. distrazione per Romelu, torna a ottobre: Dzeko con la Cremonese Inzaghi pronto a rilanciare Calhanoglu e Gosens, si complica l’arrivo di Acerbi”.