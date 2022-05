"Arbitri e Var altro disastro". Questo il titolo d'apertura dell'edizione del Corriere dello Sport di oggi, martedì 3 maggio 2022. "Il caso del gol di Acerbi in fuorigioco non sanzionato in Spezia-Lazio. Sospesi Pairetto e Nasca fino alla fine del campionato. Scintille Mou-Lotito", si legge sulla prima pagina del quotidiano romano. Che, in taglio alto, presenta il duello di vertice tra Milan e Inter con due protagonisti: "Leao e Perisic show, lo scudetto di corsa. Il portoghese decisivo con la Fiorentina 'Momento fantastico'. Il croato straripante a Udine: avanti tutta per il rinnovo".