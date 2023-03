Pagelle più che positive per l'Inter su Tuttosport dopo la gara contro il Lecce. Sufficienza a Onana, una sola parata su Ceesay in tutto l'incontro. Sufficienza anche per Acerbi ("col pilota automatico) e Bastoni, mentre Darmian sale fino al 6,5. A centrocampo 6 anche per Dumfries ("l'assist a Lautaro è la prima cosa buona della sua partita") e poi una sfilza di 7 a Barella ("stavolta la dinamo non conosce colpi a vuoto"), Mkhitaryan ("Parametro... d'oro") e Gosens ("sta tornando"), con l'intermezzo di un 6,5 a Calhanoglu ("piglio del direttore d’orchestra") e di un 6 al subentrato Brozovic.