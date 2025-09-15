Tra le pagine de La Repubblica non manca una critica sia a Cristian Chivu che a Beppe Marotta per la situazione attuale in casa Inter. Secondo il quotidiano il tecnico sa di dover trasmettere alla squadra la grinta che le manca. Inzaghi, quando la tensione si abbassava, correva e si sbracciava, si faceva espellere. Così ha vinto sei trofei, con uno scudetto. Chivu rispetta i confini dell'area tecnica ma deve trovare come accendere il fuoco.

Nel frattempo Marotta è più clemente con lui che non con Inzaghi perché deve difendere la scelta di metterlo in panchina e usa una bugia bianca quando dice che non è una seconda scelta, visto che il tentativo per Fabregas è arrivato alla luce del sole.