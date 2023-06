Sembra ormai definitivamente tramontata l'ipotesi di un nuovo stadio condiviso a San Siro. Milan e Inter prenderanno probabilmente strade differenti, ognuno la sua e si cominciano a valutare nuove aree a Milano. "Si tratta del terreno in viale Puglie di proprietà della Sanitaria Ceschina, dove c’è attualmente il tendone del Cirque du Soleil. Sono già stati fatti dei sopralluoghi, ma le verifiche tecniche non sono ancora state eseguite - riporta oggi La Repubblica -.

Per dimensioni, l’area sembrerebbe poter contenere l’impianto. Ma al momento i due club non avrebbero ancora messo gli occhi sul terreno ipotizzato dal sindaco. L’Inter rimane in attesa, mentre il Milan si indirizza con più decisione a San Donato".