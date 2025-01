Mario Balotelli sembra già al passo d'addio col Genoa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, l'attaccante ieri non si è allenato e giovedì è andato a vuoto un incontro tra il club e il suo procuratore. Per il giocatore potrebbe profilarsi un'altra idea, sempre in Serie A, in una squadra nella quale ha già giocato: il Monza.