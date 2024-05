Coni, Federcalcio e Federbasket lavorano per portare al Ministro dello Sport, Andrea Abodi, una soluzione dopo la bozza del decreto legge su un'authority governativa riguardante le società professionistiche.

Venerdì prossimo Malagò, Gravina e Petrucci potrebbero presentare la propria idea: sostituire l’authority con un albo a cui attingere per scegliere i membri di Covisoc e la Comtec, ovvero le commissioni che vigilano su calcio e basket. Lo sport manterrebbe così la propria autodeterminazione. Nel frattempo gli altri esponenti del governo sono rimasti in silenzio e qualcuno si è anche smarcato. Non è scontato, ad oggi, che il testo sia pronto per il 20 maggio, come annunciato inizialmente.