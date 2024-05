La coreografia, la festa, la consegna della coppa, il concerto. Ieri per l'Inter è stato un pomeriggio memorabile, che ha coinvolto 80 mila spettatori al Meazza. E poco importa se la partita non abbia regalato una vittoria, il pareggio raggiunto al minuto 88 grazie a Denzel Dumfries ha evitato una sconfitta contro la Lazio che sembrava ormai inevitabile. A guastare la festa, sottolinea Il Sole 24 Ore, è l'incertissimo futuro del club nerazzurro che potrebbe portare il presidente Steven Zhang a passare la mano proprio nei giorni più entusiasmanti per l'Inter.

Un caso emblematico che riguarda la squadra più forte d'Italia, manifesto delle condizioni del calcio italiano squassato da debiti e polemiche, a caccia di fondi più o meno affidabili e poco trasparenti sui progetti futuri. E ci si chiede, nel caso dell'Inter, come si possa programmare la prossima stagione senza sapere chi sarà il proprietario, anche se Juventus e Milan, con altri problemi a partire dalla scelta dell'allenatore, che non se la passano di certo meglio.