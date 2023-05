Sono ore fondamentali per il futuro della Sampdoria. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, tra le offerte per il club sono arrivate anche quelle della Wrm Group di Raffaele Mincione e Andrea Radrizzani. Non sono offerte vincolanti e non sono state accolte in toto dal trust e dagli istituti di credito, ma creano un'altenrativa a quella di Barnaba.

Nelle scorse settimane si era parlato di un interesse di Radrizzani, oggi presidente del Leeds, anche per l'Inter.