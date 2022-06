La dirigenza della Roma ha deciso di far trapelare la propria amarezza per quanto sta succedendo sul fronte Nicolò Zaniolo, attorno al quale continuano a uscire notizie incontrollate per bocca del suo entourage, annunciando l’avvio di una linea dura. Intanto il giocatore si trova in un limbo pericoloso, tra la possibilità di addio e il desiderio di un congruo rinnovo di contratto. A complicare le cose, ricorda la Gazzetta dello Sport, c'è un vecchio accordo che i giallorossi stipularono con l'Inter all'atto dell'operazione che portò il classe '99 nella Capitale nell'ambito dell'affare Nainggolan: la Beneamata, praticamente, cedendo il gioiello della sua cantera, si garantì il diritto di guadagnare il 15% dalla sua eventuale futura rivendita. "Così, ipotizzando che il club giallorosso ceda l’attaccante per i 60 milioni richiesti, rappresentando per le casse del club praticamente tutta plusvalenza, all’Inter andrebbe la non disprezzabile somma di 9 milioni. Attenzione: questo varrebbe anche nel caso nella valutazione complessiva fossero inseriti dei giocatori in parziale contropartita", si legge sulla rosea.