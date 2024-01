Sensi al Leicester solo questione di ore. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci siamo quasi per il passaggio del centrocampista alla corte di Maresca. Il viaggio in Inghilterra, però, potrebbe essere rinviato di qualche giorno considerata l'emergenza a centrocampo che Inzaghi si troverà a dover affrontare a Firenze: fuori per squalifica Calhanoglu e Barella.

Intanto, la rosea svela una curiosità relativamente alla finale con il Napoli: non fosse arrivato il gol di Lautaro in extremis contro il Napoli, proprio Sensi (e non Bisseck, evidentemente) sarebbe entrato in campo per tirare uno dei rigori della serie.